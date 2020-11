F.1, GP Bahrain - Libere 1, la Mercedes domina (Di venerdì 27 novembre 2020) Il weekend del Gran Premio del Bahrain è entrato nel vivo con la prima sessione di prove Libere sul circuito del Sakhir. La Mercedes ha immediatamente mostrato i muscoli e il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha segnato il giro più veloce di questi primi novanta minuti di prove. Secondo tempo per l'altra W11 guidata da Valtteri Bottas, staccato però di mezzo secondo. Hamilton sugli scudi. La Mercedes in Bahrain sembra davvero di un'altra categoria e i benefici della power unit tedesca si riflettono anche sui team clienti. Queste prime prove sono state il prologo di un fine settimana dai contorni già abbastanza definiti. Nonostante l'inizio con asfalto viscido, per colpa di una leggera pioggia caduta poco prima delle prove, Hamilton è riuscito a realizzare con facilità un tempo di 1:29.033 ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 27 novembre 2020) Il weekend del Gran Premio delè entrato nel vivo con la prima sessione di provesul circuito del Sakhir. Laha immediatamente mostrato i muscoli e il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha segnato il giro più veloce di questi primi novanta minuti di prove. Secondo tempo per l'altra W11 guidata da Valtteri Bottas, staccato però di mezzo secondo. Hamilton sugli scudi. Lainsembra davvero di un'altra categoria e i benefici della power unit tedesca si riflettono anche sui team clienti. Queste prime prove sono state il prologo di un fine settimana dai contorni già abbastanza definiti. Nonostante l'inizio con asfalto viscido, per colpa di una leggera pioggia caduta poco prima delle prove, Hamilton è riuscito a realizzare con facilità un tempo di 1:29.033 ...

