Europa League, la Roma batte il Cluj e conquista i sedicesimi (Di venerdì 27 novembre 2020) La Roma non si ferma più: nel freddo della Romania ha battuto il Cluj e conquistato la quinta vittoria consecutiva in competizioni ufficiali. Doppio obiettivo raggiunto: primo posto nel girone e soprattutto l'approdo ai sedicesimi di finale di Europa League con due turni d'anticipo. I giallorossi confermano il momento d'oro nonostante le tante assenze. Dopo un primo tempo spento la luce è stata accesa da Veretout, entrato nella ripresa al posto di Pellegrini. È stato proprio il francese, con una punizione da posizione defilata, a propiziare l'autogol di Debeljuh. Il centrocampista è poi protagonista del rigore che ferma il risultato sul definitivo 2-0, confermando la sua infallibilità dal dischetto. Con quello di ieri sono infatti 10 i rigori segnati da Veretout su 10 ...

