Eurolega, Milano vince di misura su Maccabi (Di venerdì 27 novembre 2020) 6 le partite giocate nella prima parte dell'undicesima giornata di Eurolega. Nei due big match della serata Olimpia Milano e CSKA Mosca hanno avuto la meglio rispettivamente su Maccabi Tel Aviv e Real Madrid. Nelle altre gare disputate ieri vittorie per Zenith, Anadolu Efes, Baskonia e ALBA Berlino. Maccabi Tel Aviv – Olimpia Milano 85 – 86 L'Olimpia Milano sconfigge dopo una gara all'apparenza interminabile il Maccabi Tel Aviv. Il team lombardo infatti si è portato a casa questa vittoria dopo un supplementare grazie ad uno stupendo buzzer beater siglato da Malcolm Delaney con poco più di 3 secondi sul cronometro. Il team guidato da Ettore Messina si è portato così sullo score di 5-3 in Eurolega, con 3 partite ancora da recuperare.

