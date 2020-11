Eparina no, cortisone dopo 72 ore: ora è unica la ricetta per chi si cura a casa (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Cts vara le nuove linee guida per mettere fine alla giungla di prescrizioni fra Regioni, Asl, ordini e associazioni. I medici: “Avere tante direttive è come non averne”. Bocciati integratori e vitamine: “Nessuna prova di efficacia Leggi su repubblica (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Cts vara le nuove linee guida per mettere fine alla giungla di prescrizioni fra Regioni, Asl, ordini e associazioni. I medici: “Avere tante direttive è come non averne”. Bocciati integratori e vitamine: “Nessuna prova di efficacia

Il cortisone, ad esempio, si può prendere in considerazione dopo almeno tre giorni di sintomi e se peggiora la saturazione dell'ossigeno nel sangue. L'eparina, che tanti medici invece utilizzano, ...

La corretta terapia domiciliare, somministrata precocemente all’apparire dei primi sintomi

La cura per il covid 19 esiste. Essa è semplice, si realizza con farmaci tradizionali. È tutt’altro che costosa. Se applicata con la giusta tempistica è in grado di salvare vite umane. Piuttosto che i ...

