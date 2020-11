Enel One, obiettivo diventare il “Netflix” dell’energia (Di venerdì 27 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – E’ già stato ribattezzato il Netflix dell’energia. Si tratta di Enel One, la punta di diamante delle offerte Enel e, più in generale, dell’intero mercato elettrico, che propone ai clienti un abbonamento mensile fisso. Ogni famiglia può scegliere uno dei cinque piani tariffari a disposizione e poi, da quel momento, tutto è compreso. Si parte dal piano Mini, con 100 kilowattora al mese a un prezzo di 32 euro mensili, passando per i piani Basic, Plus e Super, fino ad arrivare all’offerta Ultra per i grandi consumatori d’energia, con 370 kilowattora a 79 euro. Altra importante caratteristica dell’offerta (l’energia erogata è al 100% verde) è la sua grandissima versatilità e flessibilità: se per caso, nel corso del mese, una famiglia dovesse sforare il suo abbonamento in eccesso o in difetto, l’equivalente economico di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – E’ già stato ribattezzato il Netflix. Si tratta diOne, la punta di diamante delle offertee, più in generale, dell’intero mercato elettrico, che propone ai clienti un abbonamento mensile fisso. Ogni famiglia può scegliere uno dei cinque piani tariffari a disposizione e poi, da quel momento, tutto è compreso. Si parte dal piano Mini, con 100 kilowattora al mese a un prezzo di 32 euro mensili, passando per i piani Basic, Plus e Super, fino ad arrivare all’offerta Ultra per i grandi consumatori d’energia, con 370 kilowattora a 79 euro. Altra importante caratteristica dell’offerta (l’energia erogata è al 100% verde) è la sua grandissima versatilità e flessibilità: se per caso, nel corso del mese, una famiglia dovesse sforare il suo abbonamento in eccesso o in difetto, l’equivalente economico di ...

CorriereCitta : Enel One, obiettivo diventare il “Netflix” dell’energia - givegiugio : RT @enelenergia: Oggi scegli l’energia sostenibile di ENEL ONE. Scopri tra i 5 piani quello più adatto alle tue esigenze di consumo. #EnelO… - riccacleme : RT @enelenergia: La nuova offerta ENEL ONE si avvale della forza tecnologica e innovativa del contatore elettronico di seconda generazione… - riccacleme : RT @enelenergia: Le nostre abitudini cambiano tutti i giorni, per questo è importante scegliere un’energia che si adatti alle nostre esigen… - enelenergia : Le nostre abitudini cambiano tutti i giorni, per questo è importante scegliere un’energia che si adatti alle nostre… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel One Enel One, obiettivo diventare il “Netflix” dell’energia Il Tempo Enel One, obiettivo diventare il “Netflix” dell'energia

MILANO (ITALPRESS) – E’ già stato ribattezzato il Netflix dell’energia. Si tratta di Enel One, la punta di diamante delle offerte ...

Enel, 25 novembre interruzione elettrica a Ravello

L'Enel comunica che mercoledì 25 novembre, dalle 9:30 alle 16:30, verrà interrotta la fornitura di energia elettrica in alcune zone del comune di Ravello per lavori di manutenzione degli impianti (str ...

MILANO (ITALPRESS) – E’ già stato ribattezzato il Netflix dell’energia. Si tratta di Enel One, la punta di diamante delle offerte ...L'Enel comunica che mercoledì 25 novembre, dalle 9:30 alle 16:30, verrà interrotta la fornitura di energia elettrica in alcune zone del comune di Ravello per lavori di manutenzione degli impianti (str ...