Emissioni diesel - Negli Usa esplode lo scandalo dei pick-up taroccati

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 27 novembre 2020)Stati Unitiun nuovo, potenzialmente più impattante delgate del 2015. A portarlo alla luce è stata l'Epa, l'agenzia per la protezione dell'ambiente che aveva già scoperto le manipolazioni della Volkswagen e di altre Case automobilistiche. Nel mirino dei federali, stavolta, ci sono almeno 500 mila-upcommercializzatiUsa e dotati di un defeat device, un dispositivo che inibisce i sistemi di trattamento dei gas di scarico per migliorare le prestazioni. I costruttori, però, non sono coinvolti: le modifiche sono state apportate direttamente dai proprietari che, affidandosi a officine specializzate, hanno fatto modificare l'elettronica di gestione del propulsore al fine di incrementare le performance ...