Emiliano: pandemia, seconda ondata dodici volte peggiore della prima Il discorso di insediamento del presidente della Regione Puglia (Di venerdì 27 novembre 2020) Nel corso del suo intervento, il presidente della Regione Puglia ha parlato della seconda ondata della pandemia dodici volte peggio della prima ondata. Di seguito il testo integrale dell’intervento di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, nella seduta inaugurale del consiglio regionale pugliese-XI legislatura: È la quinta volta che giuro sulla Costituzione ed è come se fosse la prima. La prima volta era in aula di una udienza civile con la ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 27 novembre 2020) Nel corso del suo intervento, ilha parlatopeggio. Di seguito il testo integrale dell’intervento di Michele, nella seduta inaugurale del consiglio regionale pugliese-XI legislatura: È la quinta volta che giuro sulla Costituzione ed è come se fosse la. Lavolta era in aula di una udienza civile con la ...

antieuropeistaa : Nel frattempo nel fantastico mondo della pandemia e della sanità pugliese... #Puglia zona arancione, con la “sanità… - immediatonet : ?? #Emiliano sulla pandemia: “L’ondata #Covid in #Puglia è dodici volte più alta di quella di marzo e aprile” ?? - Angelo79787229 : @micheleemiliano Caro Emiliano, poveretto chi è vittima della pandemia! Voi vip avete sempre un privilegio al san r… - AnsaPuglia : Covid: Emiliano, situazione ogni giorno più grave. Delibera per azione contrasto pandemia in Puglia #ANSA - Telebari : Delibera per contrasto alla pandemia, Emiliano: 'Situazione ogni giorno più grave' - #Bari #Notizie… -