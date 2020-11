Emilia Romagna: tornano le lezioni di educazione fisica a scuola, purché all’aperto. ORDINANZA (Di venerdì 27 novembre 2020) Prosegue il processo di riallineamento delle misure anti-Covid previste dall'ORDINANZA regionale rispetto a quelle contenute nel Dpcm del Governo per le aree in zona arancione, dopo due settimane nelle quali l'Emilia-Romagna aveva adottato provvedimenti più restrittivi d'intesa col ministro della Salute. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) Prosegue il processo di riallineamento delle misure anti-Covid previste dall'regionale rispetto a quelle contenute nel Dpcm del Governo per le aree in zona arancione, dopo due settimane nelle quali l'aveva adottato provvedimenti più restrittivi d'intesa col ministro della Salute. L'articolo .

sbonaccini : ?? Coronavirus: le prime 170mila dosi del vaccino anti-Covid che entro gennaio potrebbero arrivare in Emilia-Romagna… - PaoloGentiloni : Risorse dei fondi europei di coesione mobilitate per sanità, occupazione e pmi. 737 milioni in Calabria, Liguria e… - RegioneER : #Covid, nuova ordinanza per iniziare a riallinearsi a Dpcm: restano CHIUSI centri commerciali e grandi strutture ve… - Moixus1970 : RT @RegioneER: #Covid, nuova ordinanza per iniziare a riallinearsi a Dpcm: restano CHIUSI centri commerciali e grandi strutture vendita nei… - Marilenapas : RT @sbonaccini: Strage di Bologna del 2 agosto 1980, anche la @RegioneER alla prima udienza del nuovo processo sui mandanti: 'Passo avanti… -