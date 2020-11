Emilia-Romagna, nuova ordinanza di Bonaccini: negozi riaperti la domenica (Di venerdì 27 novembre 2020) Prosegue il processo di riallineamento delle misure anti-Covid previste dall'ordinanza regionale rispetto a quelle contenute nel Dpcm del Governo per le aree in zona arancione, dopo due settimane nelle quali l'Emilia-Romagna aveva adottato provvedimenti più restrittivi d'intesa col ministro della Salute. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) Prosegue il processo di riallineamento delle misure anti-Covid previste dall'regionale rispetto a quelle contenute nel Dpcm del Governo per le aree in zona arancione, dopo due settimane nelle quali l'aveva adottato provvedimenti più restrittivi d'intesa col ministro della Salute. L'articolo .

