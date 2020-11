Emilia-Romagna, Bonaccini pronto a riaprire i negozi da domenica. “I numeri ci dicono che possiamo passare in zona gialla” (Di venerdì 27 novembre 2020) “Noi siamo zona arancione, ma i numeri ci dicono che possiamo passare in zona gialla, presumo la prossima settimana. Noi diventeremo zona gialla nei prossimi giorni”. E’ quanto ha detto a Omnibus il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. “Credo che oggi decideremo di aprire i negozi già questa domenica – ha aggiunto il governatore Emiliano -, visto che c’è una riduzione della curva, le cose vanno decisamente meglio”. “Dobbiamo dare sempre più il senso di lavorare insieme tra Regioni e governo – ha detto ancora Bonaccini a proposito dei rapporti con l’Esecutivo -, spesso le polemiche rischiano di offuscare il lavoro che si fa, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) “Noi siamoarancione, ma icicheingialla, presumo la prossima settimana. Noi diventeremogialla nei prossimi giorni”. E’ quanto ha detto a Omnibus il presidente della Regione, Stefano. “Credo che oggi decideremo di aprire igià questa– ha aggiunto il governatoreno -, visto che c’è una riduzione della curva, le cose vanno decisamente meglio”. “Dobbiamo dare sempre più il senso di lavorare insieme tra Regioni e governo – ha detto ancoraa proposito dei rapporti con l’Esecutivo -, spesso le polemiche rischiano di offuscare il lavoro che si fa, ...

