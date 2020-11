Emergenza Covid-19, Emiliano rassicura i pugliesi “Il nostro Rt è 1,06 è tra più bassi in Italia, abbiamo un numero elevato di terapie intensive disponibili” (Di venerdì 27 novembre 2020) Michele Emiliano è apparso molto rassicurato dai dati pervenuti dal comitato scientifico sullo stato del contagio in Puglia. Secondo i dati l’Rt in Puglia è 1.06 uno dei dati più bassi in Italia. Ma uno dei numeri molto confortanti secondo quanto riferito da Emiliano durante un’intervista a SkyTg24 è “Il numero ancora elevato di terapie intensive disponibili in caso di bisogno”. Il governatore pugliese è certo che la Puglia rimarrà zona arancione. Per Emiliano la soluzione Fiera del Levante è molto importante “per consentire agli ospedali di riprendere l’attività ordinaria, trasferendo i pazienti in una struttura più grande”. Leggi su baritalianews (Di venerdì 27 novembre 2020) Micheleè apparso moltoto dai dati pervenuti dal comitato scientifico sullo stato del contagio in Puglia. Secondo i dati l’Rt in Puglia è 1.06 uno dei dati piùin. Ma uno dei numeri molto confortanti secondo quanto riferito dadurante un’intervista a SkyTg24 è “Ilancoradidisponibili in caso di bisogno”. Il governatore pugliese è certo che la Puglia rimarrà zona arancione. Perla soluzione Fiera del Levante è molto importante “per consentire agli ospedali di riprendere l’attività ordinaria, trasferendo i pazienti in una struttura più grande”.

Il Comune di Todi distribuirà ancora buoni spesa ai cittadini in stato di bisogno e ai titolari di attività danneggiate dal Covid-19. Il tutto sulla base dell’articolo 2 del decreto legge 23 novembre ...

Milano, 27 nov. (askanews) - È decollato dall'aeroporto di Milano Malpensa il primo volo Covid free internazionale con destinazione Nanchino.

