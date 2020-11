Elena Santarelli sul figlio: “Ho immagini forti della malattia, ma non posso pubblicarle” (Di venerdì 27 novembre 2020) L’attrice e showgirl Elena Santarelli è tornata sulla delicata esperienza familiare che l’ha vista, suo malgrado, protagonista. Il figlio Giacomo è stato malato di tumore al cervello e, dopo la guarigione, la madre Elena si è prodigata per iniziative a supporto di ospedali e progetti dedicati ai bambini malati. Nel corso dell’ultima intervista, ha anche rivelato di avere molte immagini forti del figlio Giacomo, ma non poterle pubblicare. Elena Santarelli sulla malattia di Giacomo Intervenuta nel corso di una puntata de I Lunatici su Rai Radio 2, ad Elena Santarelli è stato riconosciuto il merito di avere, con il suo libro, acceso i riflettori sul tema della ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 27 novembre 2020) L’attrice e showgirlè tornata sulla delicata esperienza familiare che l’ha vista, suo malgrado, protagonista. IlGiacomo è stato malato di tumore al cervello e, dopo la guarigione, la madresi è prodigata per iniziative a supporto di ospedali e progetti dedicati ai bambini malati. Nel corso dell’ultima intervista, ha anche rivelato di avere moltedelGiacomo, ma non poterle pubblicare.sulladi Giacomo Intervenuta nel corso di una puntata de I Lunatici su Rai Radio 2, adè stato riconosciuto il merito di avere, con il suo libro, acceso i riflettori sul tema...

zazoomblog : Elena Santarelli: Ho immagini forti della malattia di Giacomo penso ai genitori che non ce lhanno fatta - #Elena… - zazoomblog : Elena Santarelli: Ho immagini forti della malattia di Giacomo penso ai genitori che non ce lhanno fatta - #Elena… - AgenziaOpinione : RAI RADIO2 – ” I LUNATICI ” * ELENA SANTARELLI: « CHI PUÒ IMPASTI DI MENO E SI FACCIA PORTARE UNA CENA A CASA CON I… - RadioLatteMiele : Che martedì! A far compagnia a Carlo ed Anna c'è Elena Santarelli per parlare del progetto 'Home safe home - Casa s… - ginugiola : RT @VanityFairIt: Da sempre in prima linea per la tutela dei suoi figli Giacomo e Greta, #ElenaSantarelli è il volto della campagna #HomeSa… -