Elena Santarelli non può dimenticare e pensa ai genitori che non ce l’hanno fatta (Foto) (Di venerdì 27 novembre 2020) Un anno fa Elena Santarelli ha potuto chiudere un periodo terribile della sua vita dopo avere affrontato il tumore si suo figlio Giacomo, la battaglia che ha trasformato la sua vita (Foto). Elena non può infatti dimenticare quei mesi, quell’esperienza così dura, quando sei così impotente. Ai microfoni di Rai Radio2 per i Lunatici ha confidato che non può dimenticare, lei ha di certo fatto tesoro di quel periodo, di quella sofferenza, continua a pensare ai genitori che non ce l’hanno fatta ma le piacerebbe anche far capire alle persone che si lamentano di tutto che c’è altro e che è ben più grave di una mascherina da mettere al viso e di un aperitivo che non si può fare. Sono banalità che non si possono mettere a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 27 novembre 2020) Un anno faha potuto chiudere un periodo terribile della sua vita dopo avere affrontato il tumore si suo figlio Giacomo, la battaglia che ha trasformato la sua vita ().non può infattiquei mesi, quell’esperienza così dura, quando sei così impotente. Ai microfoni di Rai Radio2 per i Lunatici ha confidato che non può, lei ha di certo fatto tesoro di quel periodo, di quella sofferenza, continua are aiche non cema le piacerebbe anche far capire alle persone che si lamentano di tutto che c’è altro e che è ben più grave di una mascherina da mettere al viso e di un aperitivo che non si può fare. Sono banalità che non si possono mettere a ...

zazoomblog : Elena Santarelli: Ho immagini forti della malattia di Giacomo penso ai genitori che non ce lhanno fatta - #Elena… - zazoomblog : Elena Santarelli: Ho immagini forti della malattia di Giacomo penso ai genitori che non ce lhanno fatta - #Elena… - AgenziaOpinione : RAI RADIO2 – ” I LUNATICI ” * ELENA SANTARELLI: « CHI PUÒ IMPASTI DI MENO E SI FACCIA PORTARE UNA CENA A CASA CON I… - RadioLatteMiele : Che martedì! A far compagnia a Carlo ed Anna c'è Elena Santarelli per parlare del progetto 'Home safe home - Casa s… - ginugiola : RT @VanityFairIt: Da sempre in prima linea per la tutela dei suoi figli Giacomo e Greta, #ElenaSantarelli è il volto della campagna #HomeSa… -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Santarelli Elena Santarelli: "Ho immagini forti della malattia di Giacomo, penso ai genitori che non ce l'hanno fatta" Today.it Elena Santarelli non può dimenticare e pensa ai genitori che non ce l’hanno fatta (Foto)

Elena Santarelli non dimentica la battaglia contro il tumore di suo figlio e sa che la sua vita è cambiata (foto) ...

Elena Santarelli torna a parlare della malattia del figlio Giacomo: "Bisogna apprezzare la vita"

Ad un anno dalla fine dell'incubo, Elena Santarelli è tornata a parlare della battaglia contro il tumore combattuta con il figlio Giacomo e ha racconta di aver imparato molto da quella terribile esper ...

Elena Santarelli non dimentica la battaglia contro il tumore di suo figlio e sa che la sua vita è cambiata (foto) ...Ad un anno dalla fine dell'incubo, Elena Santarelli è tornata a parlare della battaglia contro il tumore combattuta con il figlio Giacomo e ha racconta di aver imparato molto da quella terribile esper ...