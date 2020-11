Ecco i nuovi maxi collegi elettorali: il Sannio abbraccia il Matese alla Camera e l’Irpinia al Senato (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ arrivato nella serata di mercoledì il primo via libera di palazzo Chigi allo schema di determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Una modifica resa necessaria dal voto referendario che lo scorso settembre ha tagliato il numero dei parlamentari (da 630 a 400 a Montecitorio e da 315 a 200 a palazzo Madama). Come facilmente prevedibile, con la definizione dei nuovi collegi – effettuata sulla base della proposta della commissione tecnica, composta da dieci esperti in materia e presieduta dal Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Gian Carlo Blangiardo – il Sannio dovrà giocoforza abbracciare anche altre Province, conservando una sorta di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ arrivato nella serata di mercoledì il primo via libera di palazzo Chigi allo schema di determinazione deiuninominali e plurinominali per l’elezione delladei Deputati e deldella Repubblica. Una modifica resa necessaria dal voto referendario che lo scorso settembre ha tagliato il numero dei parlamentari (da 630 a 400 a Montecitorio e da 315 a 200 a palazzo Madama). Come facilmente prevedibile, con la definizione dei– effettuata sulla base della proposta della commissione tecnica, composta da dieci esperti in materia e presieduta dal Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Gian Carlo Blangiardo – ildovrà giocoforzare anche altre Province, conservando una sorta di ...

Il voto segna finalmente una svolta verso i grandi obiettivi dell' UE di aumentare la durata dei dispositivi e ridurre i rifiuti elettronici in contrasto con gli elevati prezzi di riparazione e l'obso ...

Ecco quanti dipendenti casserà Ibm in Europa (anche in Italia)

Il Regno Unito e la Germania sono destinati ad essere maggiormente colpiti dai tagli decisi dal gruppo Ibm, riduzioni di dipendenti anche in Polonia, Slovacchia, Italia e Belgio. Tutti i dettagli svel ...

