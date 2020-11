Eboli | l’ultimo atto della giunta di Sgroia | 500 euro per le famiglie bisognose

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Mettere in sicurezza il bilancio e garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini. È stato l’obiettivo dell’ultima riunione dicomunale addove da lunedì si insedierà il commissario prefettizio per effettodecisione del sindaco Cariello, agli arresti domiciliari, di dimettersi dall’incarico. Trascorsi 20 giorni dalla consegna delle dimissioni, lunedì la Prefettura potrà nominare il commissario che sostituirà sulla poltrona di primo cittadino (ma verranno meno anchee consiglio comunale) l’attuale primo cittadino facente funzioni Lucache Cariello aveva voluto come suo vice prima dell’inchiesta giudiziaria che lo ha travolto accusandolo di aver taroccato dei concorsi pubblici. Per quanto riguarda i provvedimenti è ...