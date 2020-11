“È proprio così”. Gerry Scotti, la notizia dopo settimane difficili alle prese col Covid. Cosa sta succedendo (Di venerdì 27 novembre 2020) Gerry Scotti, la notizia arriva per la gioia di tutti. settimane di preoccupazione vissute da molti italiani per le condizioni di salute del noto conduttore risultato positivo al Covid. Una seconda ondata che ha interessato molti volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione, tra cui anche Carlo Conti e Iva Zanicchi. Ma dopo l’annuncio della guarigione, anche per Scotti è tempo di ripartire. È accaduto a Carlo Conti e adesso tocca anche a Gerry Scotti ripartire al meglio delle proprie forze. Non si è mai dato per vinto, Gerry Scotti ha superato al meglio il periodo di convalescenza, eppure molti italiani si sono chiesti quando potranno finalmente vedere sul piccolo schermo l’insostituibile ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020), laarriva per la gioia di tutti.di preoccupazione vissute da molti italiani per le condizioni di salute del noto conduttore risultato positivo al. Una seconda ondata che ha interessato molti volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione, tra cui anche Carlo Conti e Iva Zanicchi. Mal’annuncio della guarigione, anche perè tempo di ripartire. È accaduto a Carlo Conti e adesso tocca anche aripartire al meglio delle proprie forze. Non si è mai dato per vinto,ha superato al meglio il periodo di convalescenza, eppure molti italiani si sono chiesti quando potranno finalmente vedere sul piccolo schermo l’insostituibile ...

borghi_claudio : No nessun fraintendimento. È proprio così. Non può rimanere un secondo di più presidente di nulla. #MorraDimettiti - Nowandthen : @edoardo_go È proprio così, in Francia come da noi, ed è una questione che una sinistra seria dovrebbe (finalmente)… - inhumanbeingx : Grazie miley che hai fatto uscire della musica così pazzesca proprio nel giorno del mio compleanno, io certe cose non me le dimentico ?? - _chia_ang_ : @VQuint0 A?r?e? y?o?u? A?r?e? y?o?u? C?o?m?i?n?g? t?o? t?h?e? t?r?e?e? Si proprio così, sto arrivando al tree con mooolte vittime - ultimenotizie : “A #Natale resterà sicuramente il #coprifuoco delle ore 22. Le 21 no, penso che resterà come è”. Così Sandra Zampa,… -

Ultime Notizie dalla rete : proprio così” Come pensare positivo nei momenti bui della propria vita. Silvestri: “E' l'asso nella manica per ribaltare la situazione” Fortune Italia