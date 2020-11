È morto il suocero di Stefano D' Orazio | la moglie | “Erano i miei due amori | la vita è ingiusta

(Di venerdì 27 novembre 2020) Se ne vanno “idue uomini. I. Laè statae crudele. Ciao, papino mio”. Così Tiziana Giardoni,diD’, batterista dei Pooh scomparso poche settimane fa dopo aver contratto il Covid, annuncia su Instagram la perdita del padre. A far sentire vicinanza alla Giardoni amici e persone care. Tra queste anche i componenti dei Pooh, come Roby Facchinetti che ha scritto su Facebook: “Cara Tiziana, ancora una volta lati sta mettendo alla prova con questo ulteriore e insopportabile dolore. Che Dio ti aiuti a trovare la forza di sopportare anche la dolorosissima perdita del tuo amatissimo papà. Io, Giovanna, ifigli, ti siamo vicini con tutto il nostro affetto”. ...

