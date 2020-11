E’ Guido Longo il nuovo commissario alla Sanità calabrese, annuncia Palazzo Chigi dopo il Cdm (Di venerdì 27 novembre 2020) Miracolo: poco fa il Cdm ha finalmente nominato il nuovo commissario alla Sanità della regione Calabria. Si tratta del dottor Guido Longo il quale, come recita la nota appena diffusa da Palazzo Chigi, sarà il nuovo “commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria”. Nello specifico, spiega la delibera appena licenziata dal Consiglio dei Ministri, a Longo viene affidato “l’incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2019-2021 di prosecuzione del Piano di rientro nonché di tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 novembre 2020) Miracolo: poco fa il Cdm ha finalmente nominato ildella regione Calabria. Si tratta del dottoril quale, come recita la nota appena diffusa da, sarà ilad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria”. Nello specifico, spiega la delibera appena licenziata dal Consiglio dei Ministri, aviene affidato “l’incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2019-2021 di prosecuzione del Piano di rientro nonché di tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in ...

GiuseppeConteIT : Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già opera… - AlfonsoBonafede : La nomina del Prefetto Guido Longo, un uomo che da sempre si è battuto per la legalità e contro la criminalità orga… - TgLa7 : #Calabria: il prefetto Guido Nicolo' Longo sarà il nuovo commissario alla sanità - serebellardinel : Ci è voluto un pò di tempo, anche perchè in Italia è più facile imbattersi in un incompetente o in un delinquente c… - giure99 : “Fusse che fusse la vorta bbona?!” Cdm, il prefetto Guido Longo è il nuovo commissario della Calabria -