DPCM Natale | incontro Governo-Regioni | a che punto siamo?

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Il, stavolta, sembra deciso a tenere ilconfermando che di riapertura degli impianti si potrà parlare soltanto dopo le feste di. “Gli impianti da sci e il sistema vacanze invernali che sono fondamentali per la nostra economia riapriranno quando l’epidemia si sarà raffreddata, speriamo nel giro di un mese, un mese e mezzo. I ristori saranno garantiti per tutte le attività che non potranno aprire”. E’ quanto avrebbe detto il Ministro Boccia durante l’di ieri con le. “La sicurezza delle persone e la salute vengono prima di tutto. Dobbiamo chiudere questa seconda ondata evitando la terza e mantenendo la convivenza con il virus con il massimo della sicurezza – ha aggiunto Boccia -. Anche in Germania si è scelta la linea della massima prudenza, nella ...