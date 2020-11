Dpcm Natale, confronto Governo-Regioni. Boccia sul coprifuoco: “Gesù Bambino può nascere anche due ore prima” (Di venerdì 27 novembre 2020) Dpcm Natale, confronto Governo-Regioni. I presidenti dicono no ad un ritorno a scuola a dicembre. Nessuna decisione presa. ROMA – Un primo confronto tra Governo e Regioni sul Dpcm Natale. Dopo il vertice di maggioranza, è andato in scena un confronto tra il ministro Boccia e gli enti locali. confronto Governo-Regioni, braccio di ferro sulla scuola Attimi di tensione sulla scuola. L’esecutivo, su pressing di Italia Viva e della ministra Azzolina, ha messo sul tavolo un ritorno in classe il 9 dicembre. Compatto il no da parte dei governatori. I presidenti hanno chiesto di aspettare gennaio. Come riportato da La Repubblica, ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020). I presidenti dicono no ad un ritorno a scuola a dicembre. Nessuna decisione presa. ROMA – Un primotrasul. Dopo il vertice di maggioranza, è andato in scena untra il ministroe gli enti locali., braccio di ferro sulla scuola Attimi di tensione sulla scuola. L’esecutivo, su pressing di Italia Viva e della ministra Azzolina, ha messo sul tavolo un ritorno in classe il 9 dicembre. Compatto il no da parte dei governatori. I presidenti hanno chiesto di aspettare gennaio. Come riportato da La Repubblica, ...

