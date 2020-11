Dove si trova la tomba Maradona e come si sono svolti i funerali (foto) (Di venerdì 27 novembre 2020) La tomba di Maradona è ubicata nel cimitero ‘Jardin de Bella Vista‘, a 40 chilometri da Buenos Aires. La leggenda argentina è stato sepolto accanto ai suoi genitori, Dalma Franco (morta nel 2011) e don Diego (ha lasciato questo mondo nel 2015). come riportato dal quotidiano ‘Clarín‘ (sulle cui pagine potrete trovare anche qualche scatto della cerimonia, che per discrezione e pudore abbiamo preferito non condividere), il feretro dell’eterno numero 10 sono arrivati subito dopo le 19. I funerali si sono svolti in maniera sobria e molto intima: vi hanno partecipato una trentina di persona, tutti prevalentemente parenti del Pibe. Tra loro le sue tre figlie Dalma, Gianina e Jana, l’ex moglie Claudia Villafañe, l’ex compagna Verónica Ojeda ed il cognato ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Ladiè ubicata nel cimitero ‘Jardin de Bella Vista‘, a 40 chilometri da Buenos Aires. La leggenda argentina è stato sepolto accanto ai suoi genitori, Dalma Franco (morta nel 2011) e don Diego (ha lasciato questo mondo nel 2015).riportato dal quotidiano ‘Clarín‘ (sulle cui pagine potretere anche qualche scatto della cerimonia, che per discrezione e pudore abbiamo preferito non condividere), il feretro dell’eterno numero 10arrivati subito dopo le 19. Isiin maniera sobria e molto intima: vi hanno partecipato una trentina di persona, tutti prevalentemente parenti del Pibe. Tra loro le sue tre figlie Dalma, Gianina e Jana, l’ex moglie Claudia Villafañe, l’ex compagna Verónica Ojeda ed il cognato ...

