Dopo lo sgombero al Cinema Palazzo resta lo stallo, il proprietario aspetta il Comune per liberarsene: «Nemmeno mi piace» (Di venerdì 27 novembre 2020) Un Palazzo vuoto presidiato dalle forze dell'ordine. Questo è oggi, 27 novembre, una delle istituzioni popolari e culturali più importanti del quartiere San Lorenzo di Roma, il Nuovo Cinema Palazzo, Dopo lo sgombero di mercoledì 25. Lo stesso Palazzo che durante la corsa elettorale del 2016 la sindaca Virginia Raggi aveva scelto come luogo di campagna politica. E, mentre vanno avanti le manifestazioni di solidarietà per salvaguardare lo spazio, il proprietario dello stabile, Costantino Paoletti, ha parlato alla stampa. «Non doveva finire così», dice Paoletti a Repubblica. A possedere formalmente il Palazzo è la Domus Area S.p.a., ditta di cui Paoletti ha il 51% delle azioni (le restanti sono spartite tra i due figli), ma è lui, ...

