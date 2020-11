"Dopo le 22, il Covid stacca". Di Maio dalla Palombelli, Vissani lo stronca: "Mi dite perché?" | Video (Di venerdì 27 novembre 2020) "Il Covid arriva alle 10, puntuale?". Lo chef Gianfranco Vissani in collegamento con Stasera Italia su Rete 4 polemizza con Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri e leader di fatto del M5s ha appena terminato l'intervista con Barbara Palombelle e forse ha fatto in tempo a sentire Vissani, inviperito con il governo per il tema dei ristori e sconcertato dalla decisione di anticipare la messa di Natale di 2 ore pur di non cambiare il coprifuoco. "Ma il Covid non arriva a mezzanotte o all'una? Dopo si stacca? Ma perché la messa di Natale non la lasciate fare?". "Distanziati regolarmente, potrebbe essere una cosa carina - prosegue Vissani -. Forse, Dopo un anno di permanenza dentro le case, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) "Ilarriva alle 10, puntuale?". Lo chef Gianfrancoin collegamento con Stasera Italia su Rete 4 polemizza con Luigi Di. Il ministro degli Esteri e leader di fatto del M5s ha appena terminato l'intervista con Barbara Palombelle e forse ha fatto in tempo a sentire, inviperito con il governo per il tema dei ristori e sconcertatodecisione di anticipare la messa di Natale di 2 ore pur di non cambiare il coprifuoco. "Ma ilnon arriva a mezzanotte o all'una?si? Mala messa di Natale non la lasciate fare?". "Distanziati regolarmente, potrebbe essere una cosa carina - prosegue-. Forse,un anno di permanenza dentro le case, la ...

Antonio_Tajani : Dal 7 novembre, in piena emergenza #Covid, la #Calabria è senza commissario alla Sanità. 20 gg di vuoto e a rimette… - fattoquotidiano : Parole del Commissario all’emergenza Domenico Arcuri poco dopo la diffusione del bollettino Covid del 26 novembre [… - Open_gol : La commozione della premier danese dopo la decisione di abbattere milioni di visoni a rischio Covid - DavideOberta : RT @Enneppi: A metà ottobre sono stato ricoverato in ospedale perché positivo al Covid, con sintomi evidenti e preoccupanti. Ora, dopo cin… - lauretta63cn : RT @Enneppi: A metà ottobre sono stato ricoverato in ospedale perché positivo al Covid, con sintomi evidenti e preoccupanti. Ora, dopo cin… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Covid Considerazioni sulla transizione al dopo-Covid Trend-online.com Viadana, devi provarci: il derby col Calvisano può essere la molla per uscire dal guscio

Alle 15 la sfida con i bresciani allo stadio Zaffanella. Coach Fernandez: «C’è da ritrovare fiducia per crescere» ...

Sicilia zona gialla Covid dal 29 novembre: cosa cambia

Palermo, 27 novembre 2020 - La Sicilia si prepara ad entrare in zona gialla. L'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone il passaggio dell'Isola dalla zona arancione a quella di r ...

Alle 15 la sfida con i bresciani allo stadio Zaffanella. Coach Fernandez: «C’è da ritrovare fiducia per crescere» ...Palermo, 27 novembre 2020 - La Sicilia si prepara ad entrare in zona gialla. L'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone il passaggio dell'Isola dalla zona arancione a quella di r ...