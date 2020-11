Dopo la morte dell’anziano al Cardarelli la procura di Napoli indaga su altri decessi (Di venerdì 27 novembre 2020) NAPOLI – La procura di Napoli, che ha aperto un fascicolo dopo la morte di un uomo nel bagno dell’ospedale Cardarelli, sta indagando anche su altri decessi avvenuti nello stesso nosocomio durante le ultime settimane. L’ipotesi è quella di verificare la correttezza dell’operato del personale, ma anche le condizioni in cui sono stati curati i pazienti, tenendo conto della specificità del contesto, della situazione di emergenza dovuta al riaccendersi dell’epidemia, della particolare situazione di sovraffollamento e del sovraccarico lavorativo a cui il personale è sottoposto. Leggi su dire (Di venerdì 27 novembre 2020) NAPOLI – La procura di Napoli, che ha aperto un fascicolo dopo la morte di un uomo nel bagno dell’ospedale Cardarelli, sta indagando anche su altri decessi avvenuti nello stesso nosocomio durante le ultime settimane. L’ipotesi è quella di verificare la correttezza dell’operato del personale, ma anche le condizioni in cui sono stati curati i pazienti, tenendo conto della specificità del contesto, della situazione di emergenza dovuta al riaccendersi dell’epidemia, della particolare situazione di sovraffollamento e del sovraccarico lavorativo a cui il personale è sottoposto.

enpaonlus : Gatta rimane sola a 18 anni dopo la morte della proprietaria. L'Enpa di Roma lancia un appello: includiamo gli anim… - valigiablu : Bielorussia, la protesta di medici e giornalisti per i loro colleghi arrestati dopo l’articolo sulla morte dell’att… - Corriere : Quarant’anni fa la morte dell’ex Beatles, che un decennio dopo lo scioglimento dei Fab Four aveva trovato la sua st… - Palindromi1 : @Marcocal84 @MPSkino Siamo sempre stati indifferenti, non c'è alternativa. Ogni giorno in Italia sono morte più di… - weandm00nlight : RT @WillHerondaleJC: «Io ti amo e ti amerò fino alla morte e, se c'è una vita dopo la morte, ti amerò anche allora.» —Jace Herondale -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo morte Muore dopo la dimissione: era positivo Il Tirreno Addio a Maradona: il privilegio, il racconto di Tacconi e il selfie dello scandalo

È ancora la morte di Diego Armando Maradona a tenere banco nel mondo del calcio. Non si fermano infatti racconti, aneddoti e ringraziamenti da ogni parte del globo. A parlare oggi, ai microfoni della ...

Covid, medico di famiglia morto per il virus, i parenti fanno partire un'inchiesta: «È omicidio»

Per la morte di Stefano Brando, amatissimo medico di famiglia di Perugia stroncato dal Covid a 62 anni, adesso c'è un fascicolo in procura sulle scrivanie del procuratore capo ...

È ancora la morte di Diego Armando Maradona a tenere banco nel mondo del calcio. Non si fermano infatti racconti, aneddoti e ringraziamenti da ogni parte del globo. A parlare oggi, ai microfoni della ...Per la morte di Stefano Brando, amatissimo medico di famiglia di Perugia stroncato dal Covid a 62 anni, adesso c'è un fascicolo in procura sulle scrivanie del procuratore capo ...