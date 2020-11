Doom | trama e trailer del film in onda stasera | venerdì 27 novembre su 20

(Di venerdì 27 novembre 2020), ilin27alle 21:10 sul canale 20.del27sul canale 20 del digitale terrestre andrà inil“. Ilè diretto da Andrzej Bartkowiak e si ispira all’omonima serie di videogiochi per le principali consolle che ha spopolato negli anni novanta. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa sul canale 20. Il, uscito nelle sale del mondo nel 2005, ha incassato circa 58 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un costo di produzione stimato di 60 milioni di dollari. In Italia ilha incassato circa 527 ...

