Donazioni private alla politica. In due anni oltre 50 milioni ai partiti. Biennio record per la Lega: incassati 14 milioni. Staccati il Pd con 9,6 milioni e i 5 Stelle con 8,9 (Di venerdì 27 novembre 2020) La Lega piglia tutto. O almeno la fetta più grossa della torta. Quando si tratta di ricevere Donazioni, il partito di Matteo Salvini non è secondo a nessuno. A dirlo è il dossier Soldi e politica realizzato da Trasparency International Italia, l'associazione contro la corruzione che si occupa di ricerca e analisi. Nel periodo 2018-2019 il mondo della politica ha avuto Donazioni per 50,5 milioni di euro. In testa alla classifica i quasi 14 milioni di euro, 13,7 per l'esattezza, incassati dalla Lega. Al secondo posto, con 9,6 milioni di euro si piazza il Partito Democratico, seguito dal ...

