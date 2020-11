Dollaro: la valuta crolla e gli investitori guardano altrove (Di venerdì 27 novembre 2020) Questa settimana il Dollaro è scivolato ai livelli più bassi degli ultimi due anni. Gli investitori e gli analisti pensano che continuerà a scendere. L’unica perplessità riguarda la velocità con cui scenderà. La previsione si basa su di un presupposto forte: il Covid-19 sarà battuto, ma solo nei mesi a venire. I vaccini permetteranno alle Leggi su periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) Questa settimana ilè scivolato ai livelli più bassi degli ultimi due anni. Glie gli analisti pensano che continuerà a scendere. L’unica perplessità riguarda la velocità con cui scenderà. La previsione si basa su di un presupposto forte: il Covid-19 sarà battuto, ma solo nei mesi a venire. I vaccini permetteranno alle

Il dollaro precipita e gli investitori strizzano l'occhio ai mercati esteri. La valuta, secondo gli esperti, continuerà a cadere.

Il dollaro precipita e gli investitori strizzano l'occhio ai mercati esteri. La valuta, secondo gli esperti, continuerà a cadere.