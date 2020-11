Distacco utenze a case occupate | Prefettura | nessuna azione in materia

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – “In merito alle voci circolate in queste ore su alcuni organi di inform, riguardo una presunta ordinanza o provvedimenti adottati dalladi Roma, asseritamente per operare ildellea specifici immobili illegalmente occupati, lasmentisce categoricamente di aver adottato misure in tal senso, o di aver intrapreso qualsiasiin, precisando come questa tipologie di atti non rientri, tra l’altro, tra le proprie competenze o attribuzioni, ne’ tra gli adempimenti funzionali alle stesse”. Cosi’ in una nota ladi Roma.