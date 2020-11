Diritto e Rovescio, Del Debbio impaurito: l’ex ministro asfalta il ristoratore ribelle (Di venerdì 27 novembre 2020) l’ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, si infuria con un ristoratore modenese che in barba ai decreti vuole tenere il ristorante aperto. Puntata ricca di polemiche – e urla – quella di Diritto e Rovescio del 26 novembre. Il tema principale della trasmissione di Rete4 è ovviamente il coronavirus, le zone colorate, i vaccini, e la situazione drammatica di molti lavoratori e relative famiglie. Un ristoratore di Modena racconta a Del Debbio la sua voglia di ribellione, e l’ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, va su tutte le furie. “Io il ristorante lo tengo aperto” – dice da Modena il ristoratore. Lorenzin non ci sta: “se lei viene qui a dirci che è in difficoltà, che ha bisogno di aiuto ... Leggi su chenews (Di venerdì 27 novembre 2020)della Salute, Beatrice Lorenzin, si infuria con unmodenese che in barba ai decreti vuole tenere il ristorante aperto. Puntata ricca di polemiche – e urla – quella didel 26 novembre. Il tema principale della trasmissione di Rete4 è ovviamente il coronavirus, le zone colorate, i vaccini, e la situazione drammatica di molti lavoratori e relative famiglie. Undi Modena racconta a Della sua voglia di ribellione, edella Salute, Beatrice Lorenzin, va su tutte le furie. “Io il ristorante lo tengo aperto” – dice da Modena il. Lorenzin non ci sta: “se lei viene qui a dirci che è in difficoltà, che ha bisogno di aiuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Diritto Rovescio Diritto & Rovescio - ItaliaOggi.it Italia Oggi Dritto e rovescio, la rissa tra la Lorenzin e il ristoratore che tiene aperto il locale: "Lei deve stare zitto, non ne ha diritto"

Il collegamento è impossibile, perché la Lorenzin è fuori di sé e urla, puntando il dito contro il ristoratore: "Lei deve stare zitto, lei sta rischiando con la salute del persone, non ha nessun ...

