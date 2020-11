Diritto alla riparazione: arriva il voto dell’Europarlamento (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Parlamento europeo ha da poco votato a favore del Diritto dei consumatori alla riparazione. La risoluzione è stata adottata con 395 voti favorevoli e solo 94 contrari, con 207 astensioni. “Adottando questo rapporto, il Parlamento europeo ha inviato un messaggio chiaro: l’etichettatura obbligatoria armonizzata che indica la durabilità e la lotta all’obsolescenza prematura a livello dell’UE sono la via da seguire”, ha affermato il relatore David Cormand, eurodeputato francese. Il voto chiede alla Commissione UE di “sviluppare e introdurre l’etichettatura obbligatoria, per fornire informazioni chiare, immediatamente visibili e di facile comprensione ai consumatori sulla durata stimata e sulla riparabilità di un prodotto al momento dell’acquisto”. Il nuovo indice di riparabilità dovrebbe dunque aiutare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Parlamento europeo ha da poco votato a favore deldei consumatori. La risoluzione è stata adottata con 395 voti favorevoli e solo 94 contrari, con 207 astensioni. “Adottando questo rapporto, il Parlamento europeo ha inviato un messaggio chiaro: l’etichettatura obbligatoria armonizzata che indica la durabilità e la lotta all’obsolescenza prematura a livello dell’UE sono la via da seguire”, ha affermato il relatore David Cormand, eurodeputato francese. IlchiedeCommissione UE di “sviluppare e introdurre l’etichettatura obbligatoria, per fornire informazioni chiare, immediatamente visibili e di facile comprensione ai consumatori sulla durata stimata e sulla riparabilità di un prodotto al momento dell’acquisto”. Il nuovo indice di riparabilità dovrebbe dunque aiutare ...

mante : Siccome è a favore della libertà di espressione Laura Boldrini è andata a raccontare ai quattro venti una telefonat… - fattoquotidiano : Il decreto antiscarcerazioni è legittimo perché non solo non viola il principio di tutela dei “doverosi standard” d… - ricpuglisi : Abbiamo scoperto oggi che non esiste il diritto di essere eletto per chi è malato di cancro, e che è fortemente sco… - iii_inmm : Tra i diritti fondamentali dell'uomo oltre alla salute ci sono anche la libertà, il lavoro e il diritto alla educaz… - davide_schroeer : RT @miia_2018: 'La Corte costituzionale ha condannato il regime della Merkel come dittatura. Il diritto fondamentale alla libertà di manife… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritto alla Diritto alla riparazione: arriva il voto dell’Europarlamento Il Fatto Quotidiano Bombardieri (Uil): "Sul commissario alla sanità calabrese balletto non degno di un paese civile"

Il segretario generale: "Il Governo sta perdendo un'occasione e di questo sfascio si sta rendendo l'ennesimo corresponsabile" ...

L’offerta legale di contenuti online attrae il pubblico europeo, ma la pirateria rimane una minaccia

Alla base, comunque, di una generale contrazione degli atti ... che considera accettabile piratare contenuti online protetti dal diritto d’autore, al 20% della Finlandia. La leva per sconfiggere la ...

Il segretario generale: "Il Governo sta perdendo un'occasione e di questo sfascio si sta rendendo l'ennesimo corresponsabile" ...Alla base, comunque, di una generale contrazione degli atti ... che considera accettabile piratare contenuti online protetti dal diritto d’autore, al 20% della Finlandia. La leva per sconfiggere la ...