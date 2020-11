DIRETTA Sci alpino, Parallelo Lech LIVE: subito eliminato Kilde, Pinturault favorito (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.25 Senza storia la sfida tra Schmid e Hirschbuehl. Il tedesco elimina l’austriaco e gli rifila 39 centesimi. 18.24 Pertl batte di 8 centesimi Caviezel e approda in semifinale contro Kristoffersen! 18.24 PAZZESCO! Stesso tempo all’arrivo per Pertl e Caviezel! Va in semifinale l’austriaco grazie al miglior tempo ottenuto in qualifica rispetto allo svizzero! 18.23 RECUPERA KRISTOFFERSEN E VA IN SEMIFINALE! Battuto Luitz per 0.13! Esce dunque il tedesco che aveva stabilito il miglior tempo delle qualifiche! 18.19 Pinturault vince, ma non domina. Bissig paga 0.14 all’arrivo, tutto aperto. 18.17 Il tedesco Schmid domina la prima frazione con 0.35 sull’austriaco Hirschbuehl. Ora Pinturault contro il carneade Bissig. 18.16 L’austriaco Pertl si impone nella prima run con 0.19 sullo ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.25 Senza storia la sfida tra Schmid e Hirschbuehl. Il tedesco elimina l’austriaco e gli rifila 39 centesimi. 18.24 Pertl batte di 8 centesimi Caviezel e approda in semifinale contro Kristoffersen! 18.24 PAZZESCO! Stesso tempo all’arrivo per Pertl e Caviezel! Va in semifinale l’austriaco grazie al miglior tempo ottenuto in qualifica rispetto allo svizzero! 18.23 RECUPERA KRISTOFFERSEN E VA IN SEMIFINALE! Battuto Luitz per 0.13! Esce dunque il tedesco che aveva stabilito il miglior tempo delle qualifiche! 18.19vince, ma non domina. Bissig paga 0.14 all’arrivo, tutto aperto. 18.17 Il tedesco Schmid domina la prima frazione con 0.35 sull’austriaco Hirschbuehl. Oracontro il carneade Bissig. 18.16 L’austriaco Pertl si impone nella prima run con 0.19 sullo ...

