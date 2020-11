DIRETTA Sci alpino, Parallelo Lech LIVE: pronti per una nuova sfida Pinturault-Kristoffersen? (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e tv della giornata – Le parole di De Aliprandini – La cronaca delle qualificazioni di questa mattina Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della fase finale del Parallelo di Lech, Austria, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2020-2021 di sci alpino. Dopo le qualificazioni disputate nel corso della mattinata, è tempo di dare il via alla spettacolare fase finale con i protagonisti che saranno suddivisi in un vero e proprio tabellone in stile tennistico. Si inizierà alle ore 17.50 e vedremo se, come visto ieri nella gara femminile, lo spettacolo la farà da padrone. Il migliore nelle qualifiche è stato il tedesco Stefan Luitz davanti ad Alexis Pinturault e Alexander Schmid. Dentro senza problemi ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e tv della giornata – Le parole di De Aliprandini – La cronaca delle qualificazioni di questa mattina Buongiorno e benvenuti alladella fase finale deldi, Austria, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2020-2021 di sci. Dopo le qualificazioni disputate nel corso della mattinata, è tempo di dare il via alla spettacolare fase finale con i protagonisti che saranno suddivisi in un vero e proprio tabellone in stile tennistico. Si inizierà alle ore 17.50 e vedremo se, come visto ieri nella gara femminile, lo spettacolo la farà da padrone. Il migliore nelle qualifiche è stato il tedesco Stefan Luitz davanti ad Alexise Alexander Schmid. Dentro senza problemi ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Luitz davanti a Pinturault, out gli azzurri. Alle 17.50 il tabellone - Direttaofficial : ?? Al via la stagione dello sci di fondo, e domani scatta il biathlon con la nostra Dorothea Wierer a difendere la C… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Lech in DIRETTA: si comincia azzurri per stupire! - #alpino #Parallelo #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Lech in DIRETTA: De Aliprandini e Nani per stupire in una gara lotteria - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Ruka in DIRETTA: Federico Pellegrino insegue la finale c’è De Fabiani - #fondo #Sprint… -