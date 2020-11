DIRETTA Sci alpino, Parallelo Lech LIVE: la finale più attesa tra Pinturault e Kristoffersen (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51 Si comincia subito. Luitz prevale con 0.27 su Hirschbuehl nella prima frazione. 18.50 Le finali di oggi: 7°-8° posto: Hirschbuehel (Austria)-Luitz (Germania) 5°-6° posto: Bissig (Svizzera)-Caviezel (Svizzera) 3°-4° posto: Schmid (Germania)-Pertl (Austria) 1°-2° posto: Kristoffersen (Norvegia)-Pinturault (Francia) 18.48 Sarà un atto conclusivo bellissimo, forse il più atteso tra i due grandi rivali. E’ in palio anche la leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo: chi vince va al comando… 18.47 SARA’ Kristoffersen-Pinturault! Il tedesco Schmid salta una porta, ma era comunque dietro. 18.45 Kristoffersen tiene le linee molto più strette rispetto a Pertl e gli rifila 26 centesimi. Il norvegese è in ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.51 Si comincia subito. Luitz prevale con 0.27 su Hirschbuehl nella prima frazione. 18.50 Le finali di oggi: 7°-8° posto: Hirschbuehel (Austria)-Luitz (Germania) 5°-6° posto: Bissig (Svizzera)-Caviezel (Svizzera) 3°-4° posto: Schmid (Germania)-Pertl (Austria) 1°-2° posto:(Norvegia)-(Francia) 18.48 Sarà un atto conclusivo bellissimo, forse il più atteso tra i due grandi rivali. E’ in palio anche la leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo: chi vince va al comando… 18.47 SARA’! Il tedesco Schmid salta una porta, ma era comunque dietro. 18.45tiene le linee molto più strette rispetto a Pertl e gli rifila 26 centesimi. Il norvegese è in ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Lech in DIRETTA: fuori Kilde avanzano Pinturault e Kristoffersen - #alpino #Parallelo… - zazoomblog : DIRETTA Sci alpino Parallelo Lech LIVE: pronti per una nuova sfida Pinturault-Kristoffersen? - #DIRETTA #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Luitz davanti a Pinturault, out gli azzurri. Alle 17.50 il tabellone - Direttaofficial : ?? Al via la stagione dello sci di fondo, e domani scatta il biathlon con la nostra Dorothea Wierer a difendere la C… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Lech in DIRETTA: si comincia azzurri per stupire! - #alpino #Parallelo #DIRETTA:… -