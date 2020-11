DIRETTA Sci alpino, Parallelo Lech LIVE: avanzano spediti Pinturault e Kristoffersen (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.41 Lo svizzero Caviezel si impone per 0.07 sul tedesco Luitz e si qualifica per la finale 5°-6° posto. 18.38 Si avvicina la finale più attesa…Pinturault prevale per 0.12 su Schmid. 18.37 Kristoffersen parte male, poi va in progressione e chiude con 0.12 su Pertl. 18.35 Bissig davanti a Hirschbuehl per 0.11. Ora le semifinali 1°.4° posto. 18.33 Il tedesco Luitz vince per 7 centesimi la prima manche contro lo svizzero Caviezel nel tabellone perdenti. 18.30 Di seguito le semifinali 5°-8° posto: Caviezel (Svizzera)-Luitz (Germania) Bissig (Svizzera)-Hirschbuehl (Austria) 18.29 Chiaramente sarebbe stuzzicante una finalissima tra i due grandi rivali storici Kristoffersene e Pinturault. 18.28 Queste le semifinali 1°-4° posto: Pertl ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.41 Lo svizzero Caviezel si impone per 0.07 sul tedesco Luitz e si qualifica per la finale 5°-6° posto. 18.38 Si avvicina la finale più attesa…prevale per 0.12 su Schmid. 18.37parte male, poi va in progressione e chiude con 0.12 su Pertl. 18.35 Bissig davanti a Hirschbuehl per 0.11. Ora le semifinali 1°.4° posto. 18.33 Il tedesco Luitz vince per 7 centesimi la prima manche contro lo svizzero Caviezel nel tabellone perdenti. 18.30 Di seguito le semifinali 5°-8° posto: Caviezel (Svizzera)-Luitz (Germania) Bissig (Svizzera)-Hirschbuehl (Austria) 18.29 Chiaramente sarebbe stuzzicante una finalissima tra i due grandi rivali storicie e. 18.28 Queste le semifinali 1°-4° posto: Pertl ...

