DIRETTA F1, GP Bahrain LIVE: FP2 sospesa per l’incidente di Albon! Ferrari lontana dalla vetta (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 Ecco un fermoimmagine della Red Bull di Albon dopo l’incidente: RED FLAG Session is halted after Alex Albon hits the barriers hard Albon reports on team radio that he’s ok #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/oGRYbb3uy3 — Formula 1 (@F1) November 27, 2020 16.50 Errore molto grave da parte del thailandese, che ha danneggiato pesantemente la sua Red Bull concludendo anzitempo la sua FP2. 16.48 BANDIERA ROSSA! Sessione interrotta, in attesa di ripulire la pista in uscita dall’ultima curva. 16.47 CHE BOTTO!! Albon ha demolito la sua Red Bull andando a sbattere contro le barriere! Nessuna conseguenza comunque per il pilota. 16.45 Prima simulazione di qualifica Mercedes: Bottas si porta in seconda piazza a 18 millesimi da Verstappen con gomma soft. 16.43 Perez si migliora ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.53 Ecco un fermoimmagine della Red Bull di Albon dopo: RED FLAG Session is halted after Alex Albon hits the barriers hard Albon reports on team radio that he’s ok #GP #F1 pic.twitter.com/oGRYbb3uy3 — Formula 1 (@F1) November 27, 2020 16.50 Errore molto grave da parte del thailandese, che ha danneggiato pesantemente la sua Red Bull concludendo anzitempo la sua FP2. 16.48 BANDIERA ROSSA! Sessione interrotta, in attesa di ripulire la pista in uscita dall’ultima curva. 16.47 CHE BOTTO!! Albon ha demolito la sua Red Bull andando a sbattere contro le barriere! Nessuna conseguenza comunque per il pilota. 16.45 Prima simulazione di qualifica Mercedes: Bottas si porta in seconda piazza a 18 millesimi da Verstappen con gomma soft. 16.43 Perez si migliora ...

