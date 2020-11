DIRETTA F1 | GP Bahrain LIVE | alle 16 00 scatta la FP2 | Leclerc e Vettel vogliono riportare in alto le Ferrari

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.48 FP1 non eccezionale per Max Verstappen che ha concluso al sesto posto, mettendo anche in evidenza qualche piccolo problema alla sua RB16 A busy end to the session for Max’s side of the garage #GP #F1 pic.twitter.com/7rj8IKEHWO — Formula 1 (@F1) November 27, 2020 15.45 Giornata complicata, per il momento, per la. La SF1000 appare in difficoltà sui lunghi rettilinei di Sakhir per colpa della solita mancanza di potenzaalso gets back-to-front, losing the rear at Turn 2 #GP #F1 pic.twitter.com/YTbJzXG4ok — Formula 1 (@F1) November 27, 2020 15.43 Molto bene, ancora una volta, Sergio Perez e Carlos Sainz. Il messicano sta provando, volta dopo volta, a trovare un sedile per il 2021, mentre lo spagnolo ...