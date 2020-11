Dies irae | L' Espresso in edicola e online da domenica 29 novembre

Leggi su espresso.repubblica

(Di venerdì 27 novembre 2020) La rivoluzione di Papa Francesco. Le speculazioni intorno a farmaci e vaccini anti Covid. E i cinquant'anni dalla vittoria del referendum sul divorzio. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo. E gli articoli in anteprima per gli abbonati digitaliCovid-19, così abbiamo speso milioni di euro per un farmaco inutile"