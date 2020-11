Diego junior saluta papà Maradona: «Buon viaggio, 10 del mio cuore» (Di venerdì 27 novembre 2020) Diego junior ha celebrato con un lungo post su Instagram il ricordo del padre Diego Armando Maradona Diego junior ha celebrato con un lungo post su Instagram il ricordo del padre Diego Armando Maradona. «Quanto ero felice con te… non potevi nemmeno immaginarlo, solo guardandoti accanto a me mi sentivo invincibile. Quanto mi mancherà questo abbraccio mia vita, né puoi nemmeno lontanamente immaginare quanto mi mancherà sedermi con te a guardare una partita del nostro amato Napoli!. E i miei figli? Come faranno a meno di un nonno così affettuoso? Ti prometto che saranno sempre dalla tua parte, che ti difenderanno sempre e che si gonfieranno sempre il petto parlando del nonno. Capitano del mio cuore non morirai mai perché ti amerò ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020)ha celebrato con un lungo post su Instagram il ricordo del padreArmandoha celebrato con un lungo post su Instagram il ricordo del padreArmando. «Quanto ero felice con te… non potevi nemmeno immaginarlo, solo guardandoti accanto a me mi sentivo invincibile. Quanto mi mancherà questo abbraccio mia vita, né puoi nemmeno lontanamente immaginare quanto mi mancherà sedermi con te a guardare una partita del nostro amato Napoli!. E i miei figli? Come faranno a meno di un nonno così affettuoso? Ti prometto che saranno sempre dalla tua parte, che ti difenderanno sempre e che si gonfieranno sempre il petto parlando del nonno. Capitano del mionon morirai mai perché ti amerò ...

