Diego Armando Maradona, Alberto Matano contro Cristiana Sinagra: "ha dato il consenso all'intervista" (Di sabato 28 novembre 2020) Alberto Matano contro Cristiana Sinagra: il conduttore dimostra che l'ex compagna di Diego Armando Maradona aveva dato il consenso alla telefonata trasmessa ne La vita in diretta Alberto Matano ha smentito Cristiana Sinagra: il giornalista ha dimostrato che la telefonata con l'ex compagna di Diego Armando Maradona è stata mandata in onda con il suo consenso. Cristiana Sinagra è un ospite ricorrente del programma Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, la mamma di Diego Armando Junior ha iniziato a frequentare i salotti della ...

