“Di nuovo? Ma è un incubo!”. GF Vip, nuovo messaggio aereo per Elisabetta e Pierpaolo. Quella scritta choc scatena il caos (Di venerdì 27 novembre 2020) Qualche giorno fa un aereo aveva sorvolato la casa del Grande Fratello Vip. Non è la prima volta che gli inquilini di Cinecittà possono leggere messaggi dei fan da aerei in volo. Come spesso è accaduto Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli erano i destinatari. Il messaggio sul velivolo recitava testualmente: “Eli, dai questo bacio a Pier?”. A quel punto l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ ha subito approfittato della situazione per dare vita ad un siparietto molto divertente. Ha provato ad avvicinarsi ad Elisabetta per darle un bacio, ma non aveva intenzione di farlo. Ma la show girl calabrese ha reagito in maniera ancora più interessante, allontanandosi subito dal giovane per evitare il contatto fisico. In seguito è intervenuta Stefania Orlando, la quale ha detto: “Infatti è colpa di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Qualche giorno fa unaveva sorvolato la casa del Grande Fratello Vip. Non è la prima volta che gli inquilini di Cinecittà possono leggere messaggi dei fan da aerei in volo. Come spesso è accadutoGregoraci ePretelli erano i destinatari. Ilsul velivolo recitava testualmente: “Eli, dai questo bacio a Pier?”. A quel punto l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ ha subito approfittato della situazione per dare vita ad un siparietto molto divertente. Ha provato ad avvicinarsi adper darle un bacio, ma non aveva intenzione di farlo. Ma la show girl calabrese ha reagito in maniera ancora più interessante, allontanandosi subito dal giovane per evitare il contatto fisico. In seguito è intervenuta Stefania Orlando, la quale ha detto: “Infatti è colpa di ...

virginiaraggi : #StradeNuove Ecco come si presenta via Collatina, una delle strade più importanti della periferia est della città,… - matteosalvinimi : #Salvini: A proposito di vaccino, mi segnalano che mancano milioni di siringhe. Ci si prepari già da ora, non si fa… - fleinaudi : Tutti insieme appassionatamente.Tanto per essere chiari: “ #scostamentodibilancio ” vuol dire nuovo debito. Se serv… - Isaver71 : RT @CinguettaTV: NUOVO RECORD PER #DAYDREAMER che su #MediasetPlay taglia il traguardo di 100 MILIONI di visualizzazioni tra puntate e cli… - federic94450504 : Finitela con sta frase “fate vedere i video di Dayane” vi informo che stamattina Stefania ha detto esattamente il p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Di nuovo I Bristol Myers Squibb completa l'acquisizione di MyoKardia, rafforzando il franchise cardiovascolare dell'azienda Fortune Italia