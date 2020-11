Di Maio | ' Il sacrificio non riguarda le piste da sci | ma medici e malati'

(Di venerdì 27 novembre 2020) 'Ilnonleda sci , ma'. Il ministro degli Esteri, Luigi Di, a 'Stasera Italia' ribadisce la linea del governo sul no alla riapertura degli impianti ...

ToninoFil : @GaetanoRizzo18 @PillaPaladini @conteDartagnan of maio agli esteri è un insulto agli italiani tutti e un calcio in… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio sacrificio

TGCOM

Quello sulla riapertura degli impianti sciistici tra le misure per il contenimento del nuovo coronavirus è un dibattito un po' ..."Il sacrificio non riguarda le piste da sci, ma medici e malati". Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a "Stasera Italia" ribadisce la linea del governo sul no alla riapertura degli impianti sciis ...