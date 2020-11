Denise Tantucci – “Miglior attrice” al Sydney Science-fiction festival per “Buio” di Emanuela Rossi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020) La giovane(Braccialetti, prox Tre piani di Moretti) ha vinto il premioal, uno deipiù importanti nel mondo per la fantascienza per il ruolo di Stella nel film Buio (Darkness), film distopico della regista italiana. Buio (già premio speciale per la sceneggiatura ai Nastri d’Argento 2019), unico film italiano presente in gara, indipendente, low budget, concorreva con coproduzioni internazionali di tutto il mondo. Un film girl power, un film di riscatto femminile. Stella è una ragazza forte chiusa in casa perché fuori il sole è malato. E combatte per salvare le sue sorelle Luce ed Aria…