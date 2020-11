Demet Özdemir irriconoscibile | capelli cortissimi e frangetta | riuscite a crederci? FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 27 novembre 2020) Nell’ultimo anno,è diventata una vera e propria celebrità, sia in Turchia, suo Paese d’origine, sia in Italia. Il merito è tutto di DayDreamer-Le Ali del sogno, la serie televisiva che l’ha resa famosa. Classe 1992,è nata a Izmit da una famiglia di origini bulgare. Appassionata di danza, proprio come ballerina ha esordito nel mondo dello spettacolo. Molto attiva sui social,ha pubblicato un suo scatto da bambina che ha riscosso un enorme successo.da piccolaa caschetto e sguardo profondo: fin da piccola,Ozdemir, ha sempre sognato di essere una ballerina, nel tempo, però, le sue passioni sono diventate molteplici e grazie al suo talento ha raggiunto qualsiasi obiettivo. ...