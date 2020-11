Decreto ristori quater | rinvio scadenze fiscali e bonus natale in arrivo?

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 27 novembre 2020) E’ arrivato il via libero con una votazione quasi unanime da parte di Senato e Camera allo scostamento di bilancio da 8 miliardi che servirà per finanziere il(4). E’ probabile che il via libera del Consiglio dei ministri arrivi già entro la fine del weekend, limite ultimo per fermare la scadenza delle tasse di fine mese. Vediamo quali sono i pilastri di questo nuovoe chi riguarderanno.: proroga eper Irpef, Iva e contributi a fondo perduto La gran parte di queste risorse stanziate per ilquarter dovrebbe riguardare ildelle tasse e nuovi contributi a fondo perduto. Stando alle ultime ...