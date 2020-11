Decreto Ristori quater | cosa prevede

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 27 novembre 2020) Emergenza coronavirus, attesa per il: quando entra in vigore e. Con il via libera allo scostamento di bilancio, prende forma il, ossia il terzo intervento del governo a sostegno delle imprese e dei commercianti penalizzati dalle misure restrittive adottate contro l’emergenza coronavirus., quando sarà approvato Partiamo dalle basi. L’approvazione del nuovodovrebbe avvenire entro la giornata del 29 novembre, ma non sono ovviamente esclusi slittamenti legati ai confronti interni e ai tempi tecnici necessari per far quadrare i conti. Impresa non semplice ma decisamente meno difficile dopo il ...