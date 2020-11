“Decreto ponti” | Ricciardi M5s | “A Benevento 7 | 5 mln Obiettivo riqualificare ponte San Nicola”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Nel cosiddetto(art. 49 della legge n. 126 del 13 ottobre 2020) contenuto nel Dl Agosto, il Governo Conte ha previsto uno stanziamento di 600 milioni di euro (200 milioni all’anno dal 2021 al 2023) per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e per la realizzazione di nuove opere in sostituzione di quelle che presentano problemi strutturali“. Così in una nota per la stampa la Sen. Sabrinadel Movimento 5 stelle. “Alla Campania – prosegue la Senatrice – sono stati destinati complessivamente 45 milioni di euro nel triennio, che consentiranno agli enti locali territoriali di intervenire sia per la manutenzione che per edificarne dei nuovi. Si tratta di finanziamenti che si aggiungono a quelli già previsti da precedenti decreti per la manutenzione delle ...