De Paul Juventus | affondo a gennaio | pronta l’offerta ufficiale | le cifre

DE PAUL JUVENTUS – De Paul e la Juventus si sono a lungo "corteggiati" la passata sessione estiva di calciomercato. L'argentino era una richiesta esplicita di Andrea Pirlo, che ne apprezza molto le doti tecniche e fisiche. La valutazione dell'Udinese, però, non è mai scesa al di sotto del "muro" iniziale dei 35 milioni di euro; una cifra ritenuta eccessivamente alta dai piemontesi, che avevano bisogno di monetizzare da una cessione importante per poter essere in grado di finanziare il grande colpo. De Paul Juventus, assalto a gennaio E quindi, a dispetto dell'interesse reciproco, la fumata bianca non è mai arrivata. A dirla tutta, è stato il Leeds il club più vicino a mettere le mani sulla mezzala, presentando alla dirigenza friulana un'offerta vicina ai 30 milioni di euro.

