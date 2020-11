De Micheli propone l'apertura delle scuole anche nel weekend, Bonafede risponde (Di venerdì 27 novembre 2020) Bonafede: "In un momento come questo è del tutto inopportuno pensare di tenere aperte le scuole anche la domenica". Alfonso Bonafede: “La scuola di domenica? Inopportuno” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020): "In un momento come questo è del tutto inopportuno pensare di tenere aperte lela domenica". Alfonso: “La scuola di domenica? Inopportuno” su Notizie.it.

LPincia : RT @DiDimiero: Che coppia! Alla ministra Azzolina che vuole riaprire le scuole ad ogni costo, ecco l'altra ministra dei trasporti De Michel… - ilmamilio : COVID, De Micheli propone la scuola di domenica: scoppia polemica. Contrari i presidi - antonio51156811 : @Corriere antonio @antonio51156811 Certo che la ministra de Micheli non ha niente da fare come quelle mamme che p… - antonio51156811 : Certo che la ministra de Micheli non ha niente da fare come quelle mamme che pur di scrollarsi di sopra i suoi figl… -