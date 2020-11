De Micheli: “A scuola di sabato e domenica”. Insorgono famiglie e presidi (Di venerdì 27 novembre 2020) Al ritmo di una gaffe dopo l’altra, il governo giallorosso continua ancora una volta a mettere in evidenza tutta l’incompetenza dei propri esponenti di punta. Ultima in ordine cronologico a dare sfoggio delle proprie doti è stata la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, che ha dettato la sua stupefacente ricetta per la scuola: “Accelerare sullo scaglionamento degli ingressi per le superiori e utilizzare le dodici ore della giornata per le lezioni in presenza, dalle 8 alle 20, spingendo più classi a lezione il sabato e la domenica”. Parole pronunciate in un’intervista rilasciata a La Repubblica e che hanno subito scatenato, come era lecito immaginarsi, un putiferio. L’idea di portare i ragazzi sui banchi nel weekend non è piaciuta ai docenti, che hanno subito contrattaccato: “No grazie, serve altro”. Dove “altro” ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 27 novembre 2020) Al ritmo di una gaffe dopo l’altra, il governo giallorosso continua ancora una volta a mettere in evidenza tutta l’incompetenza dei propri esponenti di punta. Ultima in ordine cronologico a dare sfoggio delle proprie doti è stata la ministra dei Trasporti Paola De, che ha dettato la sua stupefacente ricetta per la: “Accelerare sullo scaglionamento degli ingressi per le superiori e utilizzare le dodici ore della giornata per le lezioni in presenza, dalle 8 alle 20, spingendo più classi a lezione ile la. Parole pronunciate in un’intervista rilasciata a La Repubblica e che hanno subito scatenato, come era lecito immaginarsi, un putiferio. L’idea di portare i ragazzi sui banchi nel weekend non è piaciuta ai docenti, che hanno subito contrattaccato: “No grazie, serve altro”. Dove “altro” ...

