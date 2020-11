De Luca un nuovo attacco ai giornalisti (Di venerdì 27 novembre 2020) = “Devo fare una dedica a un ‘pinguino’ che scrive sul Corriere della Sera e che ha prodotto un articolo che e’ il punto piu’ alto mai raggiunto nel mondo della comunicazione dal punto di vista della volgarita’, della cafoneria, dell’ignoranza e della rancorosita’”. Cosi’ il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nel corso della sua diretta Facebook. De Luca non risparmia anche un nuovo attacco a Massimo Giletti, senza citarlo, per quanto detto nelle ultime puntate della trasmissione ‘Non e’ l’arena’. “C’e’ un conduttore che ho avuto come l’impressione che fosse esaltato – dice – dava i numeri al lotto. Sono personaggi che noi ricoveriamo al Cardarelli per coma etilico”. Il governatore della Campania insiste sulla “campagna diffamatoria e di sciacallaggio” che, a suo avviso, sarebbe stata condotta nei confronti ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 27 novembre 2020) = “Devo fare una dedica a un ‘pinguino’ che scrive sul Corriere della Sera e che ha prodotto un articolo che e’ il punto piu’ alto mai raggiunto nel mondo della comunicazione dal punto di vista della volgarita’, della cafoneria, dell’ignoranza e della rancorosita’”. Cosi’ il presidente della Regione, Vincenzo De, nel corso della sua diretta Facebook. Denon risparmia anche una Massimo Giletti, senza citarlo, per quanto detto nelle ultime puntate della trasmissione ‘Non e’ l’arena’. “C’e’ un conduttore che ho avuto come l’impressione che fosse esaltato – dice – dava i numeri al lotto. Sono personaggi che noi ricoveriamo al Cardarelli per coma etilico”. Il governatore della Campania insiste sulla “campagna diffamatoria e di sciacallaggio” che, a suo avviso, sarebbe stata condotta nei confronti ...

